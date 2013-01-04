СМИ: Грузия намерена заменить своих послов в 18 странах

Об этом сообщает Грузия-Онлайн со ссылкой на Общественный вещатель.

Среди тех послов, которые будут отозваны в ближайшее время, - послы в Чехии, Великобритании, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, а также главы миссий в Совете Европы и Евросоюзе.

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Посол Грузии в Евросоюзе Саломе Самадашвили говорит, что в стремлении новой власти заменить послов на своих ставленников нет ничего странного.

«Мне сообщили, что ряд послов будут освобождены с работы. Я не писала заявления об уходе, но, насколько мне известно, соответствующий приказ об освобождении послов будет издан в ближайшее время. Ничего особенного и удивительного в том, что новое правительство желает назначить на высокие дипломатические должности свои кадры, нет, хотя ни в коем случае я не разделяю обвинение в том, что будто бы я в своей работе руководствуюсь не интересами страны, а узкопартийными интересами. Это абсурд», - заявила Самадашвили.