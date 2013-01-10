Мэр Юрмалы призвал не политизировать ситуацию вокруг "Новой волны"

Ранее один из основателей конкурса композитор Раймонд Паулс заявил, что больше не будет участвовать в его организации. Кроме того, Паулс намерен отказаться от своего статуса сопредседателя жюри фестиваля. Композитор объяснил это тем, что "Новая волна" перестала отвечать его музыкальным вкусам.

По мнению вице-спикера сейма Латвии Андрея Клементьева, "Новая волна" из конкурса молодых исполнителей превратилась "в концерт звезд российской эстрады".

"Не надо эти вещи политизировать. В этом году состоятся выборы в самоуправления, мы еще услышим различные высказывания о конкурсе. Кто-то попытается сделать на этом политику, но это не политика. Это музыкальный конкурс, который очень важен для Юрмалы", - цитирует мэра РИА "Новости" со ссылкой на интервью радио Baltkom.