Мэр Юрмалы призвал не политизировать ситуацию вокруг "Новой волны"
Мэр латвийского города-курорта Юрмала Гатис Трукснис призвал не политизировать ситуацию вокруг международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который ежегодно проходит в Юрмале.
Ранее один из основателей конкурса композитор Раймонд Паулс заявил, что больше не будет участвовать в его организации. Кроме того, Паулс намерен отказаться от своего статуса сопредседателя жюри фестиваля. Композитор объяснил это тем, что "Новая волна" перестала отвечать его музыкальным вкусам.
По мнению вице-спикера сейма Латвии Андрея Клементьева, "Новая волна" из конкурса молодых исполнителей превратилась "в концерт звезд российской эстрады".
"Не надо эти вещи политизировать. В этом году состоятся выборы в самоуправления, мы еще услышим различные высказывания о конкурсе. Кто-то попытается сделать на этом политику, но это не политика. Это музыкальный конкурс, который очень важен для Юрмалы", - цитирует мэра РИА "Новости" со ссылкой на интервью радио Baltkom.