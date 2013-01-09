Ирак закрыл границу с Иорданией из-за блокад суннитов

Антиправительственные демонстрации продолжаются в Ираке с декабрьского ареста 150 охранников министра финансов, суннита Рафиа аль-Исави, по подозрению в террористической деятельности. Хотя все арестованные, кроме девяти человек, были вскоре отпущены, в суннитской провинции Анбар начались массовые митинги протеста, участники которых обвиняли премьера Нури аль-Малики "в притеснении суннитов по конфессиональному признаку". Демонстранты неоднократно перекрывали стратегическую автомагистраль, связывающую Багдад с Иорданией и Сирией, сообщают РИА Новости.

СМИ Иордании сообщили, что Ирак известил власти королевства о закрытии КПП с 6.00 среды по местному времени (3.00 по киевскому времени).

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.