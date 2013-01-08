Немецкие эксперты говорят, что летать стало безопаснее

Как сообщает Deutsche Welle, составленный экспертами этого центра рейтинг безопасности крупнейших авиакомпаний опубликовал сегодня журнал Aero International.

Согласно документу, в результате авиакатастроф в гражданской авиации в прошлом году во всем мире погибло 496 человек, что чуть меньше, чем в 2011 году. Тогда было 498 погибших.

”Еще никогда риск стать жертвой авиакатастрофы не был таким низким, как в настоящее время, о чем можно говорить с уверенностью”, - отмечает журнал.

Такая оценка совпадает с пока еще предварительными данными экспертов сети Aviation Safety Networks, которая следит за безопасностью авиаперевозок, и с данными Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Следовательно, согласно рейтингу немецкого Центра исследования авиакатастроф, среди 60 крупнейших авиакомпаний мира самым надежным оказался финский авиаперевозчик Finnair. В прошлом году на первом месте в рейтинге была японская All Nippon Airways, которая из-за ряда мелких инцидентов опустилась на 12 место. Вторую и третью ступеньку заняли авиакомпании Air New Zealand и гонконгская Cathay Pacific. Немецкая Lufthansa очутилась на 11 месте, сообщает информационное агентство dpa.

Украинские авиакомпании не входят в список крупнейших авиаперевозчиков.

Как отмечают эксперты, рискованнее всего пользоваться услугами региональных авиакомпаний в странах, где продолжаются конфликты.

Немецкий Центр исследования авиакатастроф (JACDEC), который базируется в Гамбурге, считается уважаемой в мире структурой с глобальной базой данных. Центр сотрудничает с ведущими авиационными организациями мира.