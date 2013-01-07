Ким Чен Ын разослал северокорейским детям по килограмму конфет

Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

По данным северокорейского радио, сладости были доставлены самолетами всем детям не старше десяти лет. По сообщению государственного радио, жители страны "встречали самолеты с восторгом". Аналитики Института экономических исследований Сеула полагают что, акция Ким Чен Ына направлена на поддержание имиджа "щедрого и заботливого лидера страны", а также на укрепление "культа личности молодого лидера".

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Традицию дарить детям конфеты в честь дня рождения лидера страны заложил в 1980 году Ким Ир Сен. Ранее день рождения вождя являлся в Северной Корее государственным праздником, но день рождения Ким Чен Ына, 8 января, таковым пока не объявлен, отмечает РИА Новости.