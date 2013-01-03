СМИ: Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал отцом

Слухи о возможной беременности Ли Соль Чжу появились несколько месяцев назад. Поводом, в частности, стало "исчезновение" первой леди страны этой осенью — почти два месяца она не появлялась на публике. В середине декабря Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу вместе посетили траурную церемонию, организованную в годовщину смерти отца лидера страны Ким Чен Ира. На этом мероприятии женщина появилась в традиционном корейском платье, продемонстрировав заметно округлившийся живот, сообщают РИА Новости.

Однако на официальном приеме в честь Нового года, трансляцию которого вело государственное телевидение, Ли Соль Чжу появилась в обтягивающей юбке и блузке — без всяких признаков беременности. По мнению южнокорейских журналистов, дополнительным доказательством того, что супруга Ким Чен Ына действительно родила, стала популярная рождественская песня When a Child is Born ("Когда рождается ребенок"), которую на мероприятии исполнил женский ансамбль.

Супруга северокорейского лидера — 27-летняя выпускница университета имени Ким Ир Сена, отец которой является преподавателем, а мать — врачом. По данным южнокорейской разведки, лидер КНДР узаконил отношения с Ли Соль Чжу еще в 2009 году. Предположительно, у пары уже есть один ребенок. Ким Чен Ын стал руководителем партии и государства после смерти своего отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года. Ким Чен Ир в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена — основоположника доктрины "чучхе", подразумевающей опору на собственные силы, — первого главы Северной Кореи.