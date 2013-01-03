В Беларуси дорожает проезд в поездах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение закреплено постановлением Министерства экономики Беларуси №90 от 26 октября 2012 года.

Этим же постановление утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях.

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Кроме того, с 1 января повышаются тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении. Соответствующее постановление Минэкономики Беларуси №111 от 17 декабря 2012 года зарегистрировано в национальном реестре правовых актов.

Справка УНИАН. Предыдущее повышение цен на проезд в поездах внутриреспубликанского сообщения на 20% состоялось 12 июля 2012 года.