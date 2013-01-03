Клинтон через 15 минут после выписки вернулась в больницу

Об этом сообщает Reuters. Причины пока не уточняются. Пресс-секретарь больницы перенаправляет все вопросы в Государственный департамент США, который никак не комментирует ситуацию.

15 декабря 2012 г. Х.Клинтон упала в обморок и получила сотрясение мозга, после чего была помещена под наблюдание врачей, напоминает РосБизнесКонсалтинг, а накануне Нового года была вновь госпитализирована.