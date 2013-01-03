Клинтон через 15 минут после выписки вернулась в больницу
02:03, 03 января 2013Мир
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Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, покинувшая 2 января больницу в сопровождении мужа, экс-президента Билла Клинтона, дочери Челси и врача, вновь вернулась туда 15 минут спустя.
Об этом сообщает Reuters. Причины пока не уточняются. Пресс-секретарь больницы перенаправляет все вопросы в Государственный департамент США, который никак не комментирует ситуацию.
15 декабря 2012 г. Х.Клинтон упала в обморок и получила сотрясение мозга, после чего была помещена под наблюдание врачей, напоминает РосБизнесКонсалтинг, а накануне Нового года была вновь госпитализирована.
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