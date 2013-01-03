Boeing получил заказ на 60 самолетов
00:15, 03 января 2013Мир
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Американский авиационный гигант Boeing получил от лизинговой компании Aviation Capital Group (ACG) заказ на поставку 60 самолетов семейства 737 MAX.
В частности, сообщает РИА «Новости», ACG разместила заказ на 50 самолетов 737 MAX 8 и на 10 самолетов 737 MAX 9. Таким образом, общий портфель заказов на самолеты семейства превысил тысячу и достиг 1029.
Общая стоимость заказа - 6 миллиардов долларов, сообщается на сайте компании-производителя.
Boeing 737 MAX - модификация самого продаваемого самолета в мире, оборудованная новыми двигателями концерна CFM International (совместное предприятие General Electric Aviation и французского холдинга Safran) модели LEAP-1B.
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