Чавес передал часть своих полномочий вероятному преемнику

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс», официальное распоряжение У.Чавеса опубликовано в венесуэльской правительственной газете. Н.Мадуро, в частности, возьмет на себя принятие некоторых решений, касающихся национального бюджета.

Как сообщалось ранее, представители оппозиции в Венесуэле потребовали всестороннего медицинского освидетельствования У.Чавеса, поскольку официальная информация о здоровье главы государства очень туманна.

Президент Венесуэлы перенес в декабре уже четвертую с середины 2011 года хирургическую операцию. Перед отъездом в Гавану он назвал в национальном телеэфире имя человека, которого считает достойным занять пост главы государства, если с ним самим что-то случится, - это вице-президент, глава МИД Н.Мадуро.

У.Чавес призвал избрать Н.Мадуро главой государства, если будет признано необходимым провести новые президентские выборы.

10 января 2013 года У.Чавес должен вступить в должность президента на срок до 2019 года.