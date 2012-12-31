Конгресс и администрация Обамы достигли компромисса

"Стороны договорились в понедельник вечером по большинству ключевых вопросов, в том числе отмене налоговых льгот для семей, зарабатывающих более 450 тысяч долларов в год и частных лиц, имеющих индивидуальный доход в 400 тысяч долларов в год, а также повышении размеров пособий по безработице", — сообщает телекомпания, отмечая, что речь идет о переносе сроков начала секвестра на 60-90 дней, а не о полном его предотвращении. За это время стороны намерены согласовать нерешенные вопросы. С инициативой заключения такого промежуточного соглашения выступил 21 декабря президент страны Барак Обамы.

Компромисс был ожидаем — несмотря на то, что переговоры буксовали в течение четырех недель, никто не сомневался, что стороны договорятся в последние часы нового года и лишь испытывают терпение друг друга. Ключевым на бюджетных переговорах был налоговый вопрос. Для повышения доходов бюджета Обама предлагал отменить льготы для американцев, которые зарабатывают больше 400 тысяч долларов в год, спикер палаты представителей Джон Бонэр был готов говорить только о повышении налогов для миллионеров. Автоматический секвестр бюджета — сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов, поровну распределенное между военной и гражданской сферами, — начался бы в США с начала 2013 года в случае провала бюджетных переговоров. Сегодняшние договоренности означают победу администрации демократа Барака Обамы над конгрессом, контролируемом республиканцами.

РИА Новости