Ушел из жизни барабанщик культовой группы «Аквариум»

Как передает РИА Новости, об этом написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook один из основателей «Аквариума» Анатолий Гуницкий.

«Вчера ушел из жизни Евгений Губерман (экс-Аквариум)», - сообщил А.Гуницкий.

Е.Губерман родился 30 июля 1955 года в Ленинграде. После школы поступил в музыкальное училище имени М. П. Мусоргского на отделение ударных. В середине 70-х играл в ленинградской группе Юрия Ильченко «Воскресенье», в конце 1979 года попал в «Аквариум», где играл до 1982 года. После переезда в Москву играл в квинтете Игоря Бутмана и в джаз-ансамбле «Аллегро».