Ушел из жизни барабанщик культовой группы «Аквариум»
17:24, 30 декабря 2012Мир
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Умер бывший барабанщик культовой группы «Аквариум» Евгений Губерман, также игравший в группах «Воскресенье», «Зоопарк» и «Телевизор».
Евгений Губерман ушел из жизни / Фото : Lenta.ru
Как передает РИА Новости, об этом написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook один из основателей «Аквариума» Анатолий Гуницкий.
«Вчера ушел из жизни Евгений Губерман (экс-Аквариум)», - сообщил А.Гуницкий.
Е.Губерман родился 30 июля 1955 года в Ленинграде. После школы поступил в музыкальное училище имени М. П. Мусоргского на отделение ударных. В середине 70-х играл в ленинградской группе Юрия Ильченко «Воскресенье», в конце 1979 года попал в «Аквариум», где играл до 1982 года. После переезда в Москву играл в квинтете Игоря Бутмана и в джаз-ансамбле «Аллегро».
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