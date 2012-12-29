Еврокомиссия разрешила разделить один из крупнейших банков

Соответствующее заявление распространено на финансовых площадках французской столицы, передает ИТАР-ТАСС.

"Я рад в конце концов объявить об одобрении решения по "Дексии", разработанного при совместных усилиях Бельгии, Франции и Люксембурга, - заявил еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния. - Благодаря согласованному плану некоторые подразделения "Дексии" можно будет сохранить без искусственного вливания в них денежных средств..."

Программа рекапитализации, которую согласовали в октябре прошлого года его акционеры: правительства Бельгии, Франции и Люксембурга, - предусматривает увеличение собственного капитала "Дексии" на 5,5 млрд евро, большую часть которых – 53% - предоставит Бельгия.

Помимо этого Париж и Брюссель договорились пересмотреть существующую систему выдачи государственных гарантий банку, снизив их потолок с 90 до 85 млрд евро, чтобы минимизировать госзатраты, связанные с реструктуризацией финансового учреждения.

"Дексиа" фактически обанкротилась еще в 2011 году, но чтобы клиенты и партнеры банка смогли избежать крупных финансовых потерь, правительства Франции, Бельгии и - в меньшей степени - Люксембурга начали реструктуризацию банка, которая предусматривает его раздел и выделение в отдельную структуру - "плохой банк" - наиболее проблемных активов банка для их последующей ликвидации.

"Дексиа" стала вторым ведущим банком Бельгии, переживающим подобную процедуру. Первым в 2008 году рухнул крупнейший банк королевства - "Фортис" (Fortis).