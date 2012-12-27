Россия перекрасит военные самолеты

Сергей Шойгу отменил решение своего предшественника, пожелавшего, чтобы российские ВВС были серыми, сообщает газета "Известия".

Говорят, что А.Сердюкову понравилось единообразие расцветки самолетов всех стран НАТО, и он захотел такую же.

По указанию экс-министра было создано три варианта маскировочной раскраски: темно-серая, серая с синеватым оттенком и пятнистый "черно-белый" камуфляж из оттенков серого. Причем исследования на заметность самолетов в такой раскраске так и не были проведены. В результате серые машины летом являлись отличной мишенью.

Военным инициатива министра не понравилась, однако они были вынуждены подчиниться.

С 2013 года самолеты будут красить в зависимости от того, где находится авиабаза. В качестве вариантов есть и защитный зеленый, и песочный, и темно-синий, и белый. При этом обещают, что одновременно перекрашивать все машины не будут – замена покрытия будет производиться по мере необходимости.