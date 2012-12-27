Россия перекрасит военные самолеты
Министерство обороны России в ближайшее время снова займется перекраской военных самолетов.
Сергей Шойгу отменил решение своего предшественника, пожелавшего, чтобы российские ВВС были серыми, сообщает газета "Известия".
Говорят, что А.Сердюкову понравилось единообразие расцветки самолетов всех стран НАТО, и он захотел такую же.
По указанию экс-министра было создано три варианта маскировочной раскраски: темно-серая, серая с синеватым оттенком и пятнистый "черно-белый" камуфляж из оттенков серого. Причем исследования на заметность самолетов в такой раскраске так и не были проведены. В результате серые машины летом являлись отличной мишенью.
Военным инициатива министра не понравилась, однако они были вынуждены подчиниться.
С 2013 года самолеты будут красить в зависимости от того, где находится авиабаза. В качестве вариантов есть и защитный зеленый, и песочный, и темно-синий, и белый. При этом обещают, что одновременно перекрашивать все машины не будут – замена покрытия будет производиться по мере необходимости.