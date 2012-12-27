Медведева просят вернуть россиянам зимнее время

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря спикера.

Переход на зимнее и летнее время в России был отменен в 2011 году. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, высказываясь по этому вопросу, отметил, что необходимо проанализировать ситуацию, и полагает, что этот вопрос должно решать правительство страны.

Россияне в целом негативно отреагировали на отмену зимнего времени, замечает Лента.ру. Медведев, объясняя реформу, заявлял, что переход на постоянное летнее время будет экономически выгоден, однако режим из-за отмены перевода стрелок был нарушен: к примеру, те, кто вставал в 7:00, по астрономическому времени просыпаются в 5:00, то есть ночью.