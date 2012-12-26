Янукович выразил соболезнования Назарбаеву

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«С глубокой скорбью в Украине восприняли весть о катастрофе военно-транспортного самолета, которая привела к человеческим жертвам», - говорится в соболезнованиях Президента Украины.

От имени народа Украины В.Янукович выразил искренние соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря неподалёку от аэропорта Шимкент (юг республики) разбился ведомственный самолет Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, который выполнял рейс Астана-Шимкент.

На борту самолета находились 27 человек, в том числе 7 членов экипажа. Все погибли.

Среди жертв авиакатастрофы - директор Пограничной службы Турганбек Стамбеков, его жена и группа офицеров центрального аппарата службы, а также военнослужащие регионального управления «Онтустик» («Юг»).