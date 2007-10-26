Калифорнийские пожары не пощадили голливудских знаменитостей

В Калифорнии в результате бушующих в течение последних нескольких дней пожаров погибло 12 человек.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер, события начали стремительно развиваться еще в воскресенье: недалеко от Лос-Анджелеса появился очаг возгорания, который всего за сутки успел распространиться на огромной территории.

Огонь не обошел стороной и самое популярное место проживания американских кинознаменитостей - Малибу.

В районе Лос-Анджелеса основные очаги пожаров частично локализированы. В то же время ситуация в графстве Сан-Диего продолжает оставаться серьезной. Там сгорели около 1,5 тысячи сооружений на более чем миллиард долларов.

При тушении пострадали 18 пожарных. Также известно о 50 раненых из числа местного населения, около миллиона человек покинули дома, спасаясь от стихии. Пламенем уничтожены более 1,6 тысячи квадратных километров леса.

В четверг Президент США Джордж БУШ, прибывший в Калифорнию для изучения ситуации на месте и обсуждения с властями штата мер, которые необходимо принять на федеральном и местном уровне, объявил южную часть штата зоной глобального бедствия, распорядившись увеличить предоставленную штату федеральную помощь для тушения огня.

Ранее Министерство обороны США направило в район бедствия 12 пожарных команд и столько же специально оборудованных машин. В резерве находятся 17 тысяч бойцов Национальной гвардии США. Также Пентагон предоставил 11 вертолетов, однако их использование ограничено из-за сильного ветра.

В борьбе с огнем в Калифорнии принимают участие 7 тысяч человек, 2,3 тысячи из них - заключенные, отбывающие наказание в калифорнийских исправительных учреждениях.

Основными версиями пожара являются возгорание из-за обрыва линий электропередач и поджог.