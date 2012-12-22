Таджикистан с понедельника заблокирует доступ к популярным соцсетям

16:21, 22 декабря 2012
Мир
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Служба связи при правительстве Таджикистана отдала распоряжение интернет-провайдерам о блокировке 131 сайта, в основном содержащих музыкальный и видео-контент.

Таджикам закроют доступ к популярным соцсетям

Как сообщил один из провайдеров, также будут заблокированы популярные соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter.

"Вероятно, с понедельника все операторы начнут блокировку этих сайтов", - сказал собеседник агентства.

В конце ноября глава Службы связи Таджикистана Бег Зухуров распорядился, чтобы все интернет-провайдеры и операторы сотовой связи закрыли доступ к Facebook, объяснив решение клеветой на правительство страны и его руководителей.

После обращений международных организаций, в том числе ОБСЕ и Евросоюза, с 4 декабря доступ к Facebook был разблокирован, сообщают РИА Новости.

В настоящее время в Таджикистане заблокированы более 30 сайтов, в том числе ряд российских новостных сайтов.

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