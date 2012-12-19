Основатель Facebook пожертвовал $500 млн на благотворительность

Как сообщает РИА Новости, Цукерберг передал 18 миллионов принадлежащих ему акций некоммерческой организации Silicon Valley Community Foundation, занимающейся благотворительными проектами в области образования и здравоохранения.

"Я надеюсь, что наши новые проекты принесут максимальный положительный и долгосрочный эффект", - написал Цукерберг на собственной страничке в Facebook.

Facebook была основана Цукербергом в 2004 году как онлайн-площадка для общения студентов Гарвардского университета. Спустя восемь лет число пользователей Facebook превысило 900 миллионов, более 488 миллионов пользуются мобильными сервисами соцсети. Ежедневно пользователи сайта загружают более 300 миллионов фотографий и оставляют около 3,2 миллиарда комментариев и отметок "Мне нравится".