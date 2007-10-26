Китай стал крупнейшим в мире экспортером

Китай впервые стал крупнейшим мировым экспортером, обогнав по объемам зарубежных поставок Германию, пишет The Daily Telegraph. Страна в августе вывезла товаров на 111 миллиарда долларов. Это на 55 процентов больше аналогичных показателей предыдущего года.

В 2006 году Германия экспортировала товаров на 893,6 миллиарда евро, США - на 825 миллиардов, а Китай - на 770 миллиардов. По данным Всемирной торговой организации, Китай обогнал по экспортным показателям США еще в начале 2007 года.

Теперь на Китай приходится восемь процентов мирового экспорта. Это в три раза больше доли Великобритании. Около 46 процентов вывозимых Китаем за рубеж товаров составляет оборудование, продукция машиностроительной отрасли и автомобили.

Для европейских властей рост китайского экспорта невыгоден. По прогнозам, в 2007 году торговый дефицит Евросоюза с Китаем составит 220 миллиардов долларов.

Лента.ру