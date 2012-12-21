Чехия не спешит вводить евро
21:19, 21 декабря 2012Мир
1128 0
Правительство Чехии пока не планирует вступления страны в еврозону.
Петр Нечас сделал заявление относительно еврозоны
Правительство Чехии пока не планирует введения единой европейской валюты - евро, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на заявление премьер-министра Петра Нечаса.
"Правительство не будет пока обозначать дату вступления в еврозону", - сказал Нечас.
По его словам, в 2013 году Чехия также не станет вести переговоры о присоединении к зоне ЕRМ-2 (договор по обмену национальной валюты на единую европейскую валюту).
Глава правительства Чехии отметил, что на данный момент введение в стране евро "невыгодно для национальной экономики".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter