Чехия не спешит вводить евро

Правительство Чехии пока не планирует введения единой европейской валюты - евро, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на заявление премьер-министра Петра Нечаса.

"Правительство не будет пока обозначать дату вступления в еврозону", - сказал Нечас.

По его словам, в 2013 году Чехия также не станет вести переговоры о присоединении к зоне ЕRМ-2 (договор по обмену национальной валюты на единую европейскую валюту).

Глава правительства Чехии отметил, что на данный момент введение в стране евро "невыгодно для национальной экономики".

РИА Новости