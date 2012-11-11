Валюта объединенной Европы изменит свой вид

Украшающие сейчас купюры евро мосты, двери и окна будут заменены на мифологическую финикийскую принцессу Европу, которую похитил, превратившись в быка, верховый бог греческого Олимпа – Зевс, сообщила сегодня британская телекомпания “Скай ньюс”, передает ИТАР-ТАСС.

Введение новых и более сложных по своему дизайну и степени защиты купюр евро начинается с 2013 года. Одновременно принято решение заменить унылые рисунки с безликими архитектурными элементами на принцессу, по имени которой назван Старый континент – Европа.

Как сказал в этой связи отвечающий за евро глава Европейского центрального банка Марио Драги, “портреты традиционно используются на денежных купюрах, так как люди лучше запоминают их”. “Можно ли найти лучший образ, чем Европа, который бы украсил новые евро?”, - задал он риторический вопрос.

Первая купюра с Европой будет иметь достоинство в 5 евро. Она поступит в обращение в мае 2013 года. Купюры другого достоинства начнут поступать в течение ближайших нескольких лет. Предназначенные для защиты денег от подделки водяные знаки и голограммы будут выполнены в виде портретов принцессы Европы.

Нынешние, уже объявленные “старыми”, купюры евро будут иметь свободное хождение наряду с новыми в течение ближайших 10 лет. После они будут выводиться из обращения, однако банки стран евро зоны обязаны и дальше обменивать их без каких-либо ограничений.