Лукашенко хочет построить в Беларуси и вторую АЭС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое заявление он сделал сегодня, 21 декабря, на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университет информатики и радиоэлектроники.

«Я бы хотел и вторую АЭС построить в Беларуси. Строительство АЭС даст большую экономию средств, которые сейчас затрачиваются на импорт энергоресурсов. Если в этом году Беларусь потребит около 22 млрд куб. м газа, то после возведения своей АЭС Беларусь сможет отказаться от импорта 5 млрд куб. м газа», - заявил А.Лукашенко.

По его словам, россияне, узнав о его желании построить вторую АЭС, сказали, что готовы построить на нынешней строящейся станции третий энергоблок (в настоящее время на белорусской АЭС в Островце планируется возведение двух энергоблоков – УНИАН).

Справка УНИАН. Контрактное соглашение на сооружение первой очереди АЭС на территории Беларуси было подписано 11 октября 2011 года в Санкт-Петербурге компанией «Атомстройэкспорт» (Россия) и дирекцией строительства АЭС. Соглашение определяет основные положения генерального контракта на строительство под ключ двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Предусмотрено, что белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Для строительства АЭС выбран проект «АЭС-2006» ОАО «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект». Атомная станция будет размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году.

Под строительство АЭС Россия выделяет Беларуси льготный госкредит в размере до 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет.