Поляки просят Россию вернуть обломки Ту-154, в котором погиб Качиньский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня в Москве попросил российскую сторону с пониманием отнестись к просьбе поляков вернуть обломки правительственного самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на Р.Сикорского, который проводил переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как заявил С.Лавров после переговоров, Россия приложит все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть обломки самолета Польши, однако подчеркнул, что это будет возможно только после завершения всех следственных действий.

"Спасибо за эти слова и прошу российскую сторону понять, почему это дело так важно для нас. Представьте себе, если бы это российской самолет с Президентом, его женой и руководителем Вооруженных сил разбился за рубежом, например, в США", - сказал Р.Сикорский , которого цитирует Gazeta Wyborcza.

Польские медиа отмечают, что Лавров не назвал никаких конкретных дат, когда обломки самолета могут быть возвращены полякам. "Будем стараться, чтобы все дела завершить быстрее. И не потому, что будут нас просить об этом Евросоюз или США, но потому, что понимаем глубину этой трагедии, какой была эта катастрофа", - сказал С.Лавров и добавил, что россияне осознают "свою огромную ответственность" в этом деле.

Как сообщал УНИАН, Р.Сикорский на днях обвинил российские власти в том, что она не выполняет данное бывшим Президентом РФ Дмитрием Медведевым обещание как можно быстрее вернуть обломки Ту-154. Р.Сикорский заявил, что Польша "поражена и недовольна" этим фактом.

Он также призвал Высокого представителя Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон поднять этот вопрос на саммите Россия-ЕС.