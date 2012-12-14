Умер создатель штрих-кода

Об этом сообщил сегодня британский телеканал "Скай Ньюс". В сентябре Вудланду исполнился 91 год.

В 1948 году, когда Вудланд был аспирантом Института Технологии Университета Дрекселя в Филадельфии (США), он вместе со своими сокурсниками Бернардом Сильвером и Джордину Джохэнсоном по заданию одного из деканов начал разработку системы, которая могла бы автоматически считывать информацию о продукте при его контроле. Позже Вудланд перебрался во Флориду, где продолжил свою работу. Там он сформировал свой первый код из песка на берегу. В 1949 году Вудланд и Сильвер подали заявку на изобретение и в 1952 году получили патент на него.

Первым продуктом, прошедшим через контроль с использованием штрих-кода, стала жевательная резинка. Это произошло в одном из супермаркетов Огайо в 1974 году.

В 2011 году Вудланд и Сильвер были приняты в американский Национальный Зал славы изобретателей.

Линейный штрих-код, представляющий собой последовательность черных и белых полос либо других геометрических фигур, можно встретить на миллионах продуктов по всему миру. В настоящее время помимо линейных штрих-кодов начали широко использовать двумерные.

ИТАР-ТАСС