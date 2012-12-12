Россия обвиняет грузинского политика в подготовке «оранжевой революции» в Москве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева, Константина Лебедева и других лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ, по факту приготовления к организации массовых беспорядков на территории Москвы и других регионов Российской Федерации.

«В ходе предварительного следствия собраны материалы, подтверждающие факт финансирования Г.Таргамадзе противоправной деятельности С.Удальцова, Л.Развозжаева, С.Лебедева по организации массовых беспорядков в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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В частности, установлено, что весной 2012 года были организованы выезды группы граждан Российской Федерации из различных регионов в Республику Литва для участия в семинаре, посвященном захвату власти на примере «цветных» революций, произошедших ранее в других странах. Материалами уголовного дела подтверждается, что такие семинары посещали жители Москвы Таисия Александрова, Анна Корнилова, Юрий Набутовский.

В связи с тем, что у органов предварительного следствия имелись основания полагать, что в жилищах указанных граждан могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также для установления личности иных лиц, причастных к совершению данного преступления, утром 11 декабря на основании соответствующих постановлений суда в жилищах Т.Александровой, А.Корниловой и Ю.Набутовского были проведены обыски.

В ходе обысков изъяты электронные носители информации, содержащие литературу по свержению власти, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время лица, у которых проводились обыски, доставлены в Следственный комитет для допросов в качестве свидетелей.

Г.Таргамадзе является главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, член партии Единое национальное движение, основанной в октябре 2001 года Михаилом Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, активист «Левого фронта» Л.Развозжаев вместе с координатором «Левого фронта» С.Удальцовым и К.Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видеосъемку, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Г.Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.