Лидерам ЕС сегодня должны вручить Нобеля

Лидеры Евросоюза, как ожидается, получат сегодня Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в Осло.

В столице Норвегии сегодня ожидают лидеров стран-членов ЕС, в частности, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, сообщает радио «Свобода».

Лауреата Нобелевской премии мира объявили в октябре. Им стал Европейский Союз. Таким образом Нобелевский комитет отметил усилия, которые руководство ЕС прилагает к преодолению экономического кризиса в еврозоне. Нобелевскую премию Евросоюза вручили за то, что объединение и его предшественники «более 60 лет способствовали продвижению мира и примирения, демократии и прав человека в Европе».

Критики нынешнего решения Нобелевского комитета заявляли, однако, что ЕС нельзя вручать Нобелевскую премию мира, потому что это содружество имеет за собой мощную военную силу. Они также напомнили, что ЕС не удалось предотвратить кровопролитие на Балканах в начале 90-х.

Накануне в центре норвежской столицы факельное шествие устроили противники решения о присуждении премии мира Евросоюзу. В этой акции приняли участие более полусотни организаций и обществ, передает ИТАР-ТАСС.