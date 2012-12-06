Противники египетского президента жгут офисы исламистов

Об этом сообщил руководитель службы скорой помощи Египта.

По словам чиновника, случаев гибели в стычках пока не зафиксировано. Обстановка вокруг резиденции египетского президента в Каире продолжает оставаться напряженной. Спутниковые телеканалы, ведущие прямую трансляцию, показывают горящие автомобили, сообщается, что поджоги организовали представители радикальных молодежных группировок, оппозиционных президенту Мурси.

В среду вечером площадь перед дворцом заняли поддерживающие президента исламисты, ликвидировав палаточный лагерь противников Мурси. Светские организации намеревались протестовать у президентского дворца до полного удовлетворения их требований. В пятницу представители либерально-демократических движений, в случае не удовлетворения их требований, планировали организовать у резиденции Мурси акцию под названием ''Красная карточка'' и заставить главу страны подать в отставку.

Между тем, передает РИА Новости, приходят сообщения о нападениях на штаб-квартиры движения ''Братья-мусульмане'' в различных провинциях страны. Оппоненты фактически правящей в стране организации, выходцем из которой является Мухаммед Мурси, подожгли офисы исламистов в городах Суэц и Исмаилия.