В Японии объявили учебную тревогу на случай падения ракеты из КНДР

КНДР объявила о том, что готовится запустить ракету со спутником на борту с 10 по 22 декабря. Япония и ее западные союзники считают, что это на самом деле будет запуск баллистической ракеты. Отработанные ступени ракеты не должны упасть территории Японии, однако существуют опасения, что возможны аварийные ситуации и отклонение от курса, а это может угрожать населению на южных островах, сообщает РИА Новости.

В среду была опробована система национального оповещения на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций J-alert. Местная администрация Исигаки, получив сигнал из Токио, в течение 10 секунд через установленные на улицах громкоговорители передала оповещение об учебной тревоге.

Ранее появилась информация о том, что все три ступени ракеты смонтированы и ракета установлена на стартовой площадке космодрома Сохэ на западе КНДР. В апреле этого года КНДР предприняла попытку запуска ракеты со спутником, которая закончилась неудачей. Считается, что нынешний запуск должен стать своеобразным реваншем.