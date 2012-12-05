Еврокомиссия выделит 45 млн. евро странам-соседям

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как отмечается в сообщении, целью инициативы является поддержка организаций гражданского общества региона Европейского соседства в их политическом диалоге с властями стран - партнеров ЕС. Также Фонд призван оказать поддержку гражданскому обществу в процессе реформ на национальном уровне и на уровне местного самоуправления.

По словам Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кэтрин Эштон, гражданское общество «играет главную роль движущей силы демократизации и сплочения». «Инициативу, которая была принята сегодня, следует рассматривать как конкретное воплощение этого убеждения и наших усилий развивать настоящее партнерство с гражданским обществом», – подчеркнула К.Эштон.

В свою очередь Еврокомиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что ЕС ставит цель - при помощи этого Фонда расширить масштаб поддержки гражданского общества региона Европейского соседства.

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В представительстве ЕС объяснили, что финансирование инициативы делится на две части: Фонд Восточного партнерства получит новые бюджетные ассигнования в размере 23,3 млн. евро, а дополнительные средства Фонда Южного партнерства составят 22 млн. евро. Для сравнения, в 2011 году бюджет обоих фондов – Восточного и Южного партнерств – составлял 26,4 млн. евро.

В представительстве ЕС напомнили, что Еврокомиссия создала Фонд гражданского общества региона Европейского соседства в 2011 году с целью укрепления потенциала организаций гражданского общества стран-партнеров. Фонд предоставляет возможность этим организациям принимать участие в текущих процессах трансформации и демократизации в странах - соседях ЕС при помощи наращивания их потенциала в сфере защиты прав и гражданских свобод, организационной деятельности и мониторинга.