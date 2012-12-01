157 украинских военнослужащих отбыли в Конго
02:25, 01 декабря 2012Мир
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157 военнослужащих 18-го отдельного вертолетного отряда отбыли из Львова в Демократическую Республику Конго, где в течение следующих нескольких месяцев будут выполнять задачи Миссии ООН.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В составе вертолетного отряда второй ротации пилоты, имеющие опыт миротворческих миссий и прошедшие подготовку в соответствии с требованиями Миссии ООН.
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Задача украинского миротворческого контингента в Конго заключаются в ведении воздушной разведки и наблюдении, проведении мероприятий сдерживания, обеспечении действий войск Миссии, в том числе поисково-спасательных операций.
По данным Минобороны, на сегодняшний день в составе Миссии ООН по стабилизации в Конго находятся около 17 тысяч военнослужащих из разных стран мира.
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