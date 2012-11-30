В России будут судить женщину, погибшую в ДТП с участием авто вице-президента Лукойл

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту ДТП на Ленинском проспекте.

Сообщается, что сегодня прокуратура утвердила принятое следствием процессуальное решение по обвинению участницы ДТП и передала дело в Гагаринский суд для рассмотрения по существу.

«Обвинение по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) было предъявлено погибшей в результате аварии Ольге Александриной», - говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что ранее уголовное дело в отношении О.Александриной было прекращено по факту ее смерти. Однако защита обвиняемой с данными выводами не согласилась, и родственники погибшей обратились в суд с просьбой возобновить дело.

7 октября 2010 г. Тверской районный суд признал прекращение дела законным и отказал в его возобновлении.

Тогда родственники обратились в Конституционный суд РФ, который вынес постановление о пересмотре дела. В результате суд принял решение: «если сторона погибшего выступает против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), правоохранительные органы обязаны продолжить предварительное следствие и направить дело в суд».

«Это первое подобное решение, которое может создать прецедент передачи в суд уголовного дела в отношении умершего лица», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН: Авария с участием автомобиля Mercedes S500, в котором ехал вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ А.Барков, произошла 25 февраля 2010 года. В ДТП погибли врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина, которой предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.