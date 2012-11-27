В Египте протестующий погиб от слезоточивого газа

По данным партии «Союз социалистических сил», их активист скончался в результате воздействия сильнейших раздражающих веществ в гранатах, которыми активно обстреливали оппозиционеров силы безопасности с утра на площади Тахрир в центре столицы Египта, сообщает ИТАР-ТАСС.

За минувшие с 22 ноября дни, когда после обнародования Президентом Мухаммедом Мурси новой Конституционной декларации Каир, а следом и всю страну охватили массовые волнения, силовики израсходовали тонны слезоточивого газа, и запасы у МВД, по некоторым данным, уже на исходе.

Однако египтян это не останавливает, и в эти минуты в центре города собрались сотни тысяч человек. Заполнена не только площадь Тахрир, но и набережная Нила в районе американского посольства, а также прилегающие к Тахриру улицы и проспекты.

Это уже далеко не первая жертва новой волны беспорядков. Но официально было объявлено только о гибели 15-летнего подростка в Даманхуре к северу от Каира, который защищал штаб-квартиру "Братьев-мусульман".

Между тем, накануне состоялись массовые похороны активиста молодежного движения "6 апреля", получившего смертельное ранение в столкновениях с полицией на улице Мухаммеда Махмуда еще до объявления М.Мурси своих указов. Он скончался в воскресенье.

Еще один египтянин находится в состоянии клинической смерти. Также в стычках со стражами порядка он был ранен картечью в голову, и, как говорят врачи, надежд на его спасение нет.

Тем временем, столкновения в эти часы происходят и в северной столице - Александрии.