Верховный представитель ЕС напомнила лидерам Грузии о демократии (фото)

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе К.Эштон, об этом она заявила сегодня по итогам своего однодневного визита в Тбилиси.

“Я подчеркнула, что Европейский Союз призывает всех грузинских политиков соблюдать европейские принципы демократии, свободы и верховенства права. Не должно быть ни выборочного правосудия, ни мести политическим противникам”, - заявила К.Эштон.

“Расследования предыдущих ошибок должны проводиться и должны быть беспристрастными, прозрачными и проведенными в соответствии с надлежащим процессом”, - добавила Верховный представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня К.Эштон совершила однодневный визит в Тбилиси, где, в частности, провела встречи с Президентом Михаилом Саакашвили и премьер-министром Бидзиной Иванишвили.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 1 октября, оппозиционный блок “Грузинская мечта” одержал победу и право сформировать правительство. Партия М.Саакашвили сейчас находится в оппозиции.