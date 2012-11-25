Китай посадил истребитель на свой первый авианосец, купленный у Украины

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Синьхуа.

Посадка истребителя стала очередным испытанием для авианосца, построенного на базе советского авианесущего крейсера "Варяг", который Китай купил у Украины в недостроенном виде под казино, но достроил его для нужд армии. 25 сентября 2012 года Ляонин вступил в строй.

Командование китайских ВМС планирует использовать "Ляонин" для тренировок, параллельно создавая собственный авианосец.

Истребитель-бомбардировщик Shenyang J-15 построен по образцу советского истребителя четвертого поколения Су-33 Т10К, который Китай также купил у Украины.