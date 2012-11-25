Китай посадил истребитель на свой первый авианосец, купленный у Украины
10:57, 25 ноября 2012Мир
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Китай провел успешные испытания первого в своей истории авианосца "Ляонин", посадив на его палубу истребитель-бомбардировщик Shenyang J-15.
"Варяг " уже поднимает в небо китайские истребители,фото nevsedoma.com.ua
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Синьхуа.
Посадка истребителя стала очередным испытанием для авианосца, построенного на базе советского авианесущего крейсера "Варяг", который Китай купил у Украины в недостроенном виде под казино, но достроил его для нужд армии. 25 сентября 2012 года Ляонин вступил в строй.
Ляонин принял свой первый истребитель, фото News.cn
Командование китайских ВМС планирует использовать "Ляонин" для тренировок, параллельно создавая собственный авианосец.
Истребитель-бомбардировщик Shenyang J-15 построен по образцу советского истребителя четвертого поколения Су-33 Т10К, который Китай также купил у Украины.
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