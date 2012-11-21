США уверены в размещении ПРО в Польше в 2018 году - посол

Об этом сказал новый американский посол в Польше Стефен Мулл, слова которого приводят польские медиа.

”Я убежден, что элементы ПРО будут в Польше в 2018 году. Говорил на эту тему в Вашингтоне, с людьми из Администрации Президента (Барака) Обамы, и никто не имеет сомнений относительно этого”, - сказал он.

Посол назвал этот проект очень важным для безопасности США, заметив, что поляки являются важным союзником американцев в Европе.

”Мы знаем, что Россия против строительства ПРО, потому что думает, что она направлена против нее (...) Но относительно этой системы мы решаем, и сопротивление России не приведет к отказу от проекта”, - сказал он.

Посол добавил, что в Польше уже начали базироваться американские военные, количество которых в ближайшие годы будет увеличено.

Как сообщал УНИАН, США разворачивает систему ПРО в Европе для защиты от возможного нападения, в первую очередь, из Ирана. Но Россия видит в ней угрозу для своей безопасности, и обещает в ответ разместить дополнительные ракеты на своей западной границе, в частности, в Калининградский области.

Напомним, Президент США Б.Обама в августе 2009 года отказался от планов своего предшественника разместить стационарные элементы ПРО в Польше и Чехии, заявив о намерении вместо этого создать мобильную систему противоракетной защиты.

В конце 2010 года 28 стран НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую стратегическую концепцию деятельности Альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, в которую также планировалось привлечь Россию.

Элементы мобильной системы планируется разместить на кораблях и в государствах Восточной Европы.