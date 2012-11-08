США страдают от снежной бури: без света 270 тысяч человек

20:50, 08 ноября 2012
Мир
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На северо-востоке США из-за снежной бури отключены от электричества более 270 тысяч человек.

Снегопад в США. фото ЕРА

В ряде штатов на северо-востоке США, пострадавших от недавнего урагана "Сэнди", из-за снежной бури отключены от электричества более 270 тысяч человек, в том числе в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Порывы ветра достигали 100 км в час. Выпало до 15 см снега, сообщает радио «Свобода».

Аварийные службы постарались расчистить автотрассы, чтобы не допустить заторов на дорогах в часы пик. О сбоях в работе железнодорожного транспорта не сообщается.

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