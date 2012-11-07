Латвия определилась, как будет переходить на евро

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.

В соответствии с законопроектом, цены на товары и услуги будут указываться одновременно в латах и евро в течение трех месяцев перед введением валюты еврозоны и в течение полугода после перехода на евро.

Банкоматы перестанут выдавать латы уже в день введения евро. В течение двух недель после введения евро две валюты будут обращаться одновременно; в это же время сдача с платежей в латах будет выдаваться в евро.

В розничных банках обменять латы на евро можно будет в течение полугода после перехода на валюту еврозоны. В Банке Латвии такой обмен будет бессрочным и неограниченным по сумме.

Латвия планирует перейти на евро 1 января 2014 года. При этом Брюссель требует от страны соответствия определенным критериям. В частности, дефицит бюджета не должен превышать трех процентов в год, а долг государства - 60 процентов ВВП.