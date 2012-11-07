Ромни опережает Обаму (экзит-полл)

04:16, 07 ноября 2012
Мир
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Республиканец Митт Ромни по-прежнему лидирует на выборах президента США, набрав 152 голоса выборщиков против 123 у демократа Барака Обамы.

Об этом свидетельствуют обновленные данные телекомпании CNN, проводившей exit-polls и участвующей в подсчете голосов.

На президентских выборах в США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков (из 538). 

В подсчете голосов участвуют национальные медиахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS и АР. Публикуемые ими данные являются де-факто предварительными итогами голосования, на основании которых называется победитель выборов.

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