Американцы сегодня решат, кто займет Белый дом

Нынешняя президентская кампания стала рекордной по стоимости - более 2 миллиардов долларов. Рекордным стало и число кандидатов, которые борются за пост президента США в разных американских штатах - 27. Большинство из них - выдвиженцы от так называемых "третьих партий"и независимые кандидаты. Однако реальная борьба, как всегда, развернется между двумя претендентами на высший государственный пост, пишет РИА "Новости".

Каждый штат сам устанавливает часы работы избирательных участков. Первыми участки откроются в Вермонте в 5 утра по местному времени (12.00 по Киеву). Последние участки закроются на Гавайях в 18.00 (06.00 среды).

Формально президент США избирается коллегией выборщиков. В настоящее время в ее состав входят 538 человек. Каждый штат располагает количеством выборщиков, равным количеству конгрессменов и сенаторов в Конгрессе США. Кроме того, трех выборщиков направляет на коллегию Федеральный округ Колумбия.

На президентских выборах граждане США, голосуя за того или иного кандидата, фактически избирают не самого президента и вице-президента, а лишь определяют, как должны проголосовать выборщики. На президентских выборах США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков. Выборы проводятся по системе "победитель забирает все", когда кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей в штате, забирает все голоса выборщиков от этого штата.

Наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), Техас (38), Нью-Йорк (29), Флориду (29), Иллинойс (20), Огайо (18) и Мичиган (18). Самым маленьким количеством выборщиков располагают Аляска (3), Северная Дакота (3), Южная Дакота (3), Вайоминг (3), Делавэр (3) и Мэриленд (3).

В том случае, если кандидаты не наберут большинства голосов выборщиков, применяется экстраординарная процедура избрания президента, предусмотренная XII-й поправкой к Конституции США. В этом случае президента избирает палата представителей Конгресса США из числа трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Помимо президентских выборов, во вторник в США пройдут выборы в конгресс, на которых американцы выберут полный состав палаты представителей и треть сената, выборы губернаторов 11 штатов, а также референдум о государственном статусе американской территории Пуэрто-Рико и референдумы по различным вопросам и законам.