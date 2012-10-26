Ромни снова опередил Обаму по опросам

Таковы данные ежедневного опроса, который проводит агентство Ipsos совместно с Reuters.

За М.Ромни готовы отдать голоса 47% респондентов, за его оппонента - 46%.

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Борьба соперников обострилась в начале октября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, и усилилась во время их публичных дебатов, когда после второго и третьего раунда опросы отдали победу Б.Обаме.

В настоящий момент борьба двух кандидатов идет за электорат штатов Огайо, Флорида и Виргиния, на которые приходится 13% зарегистрированных избирателей: 30% из них считаются независимыми, и их голоса могут сыграть решающую роль.

Президентские выборы в США состоятся 6 ноября.