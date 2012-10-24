Исход выборов в США определят 7 штатов

Несмотря на то, что до выборов осталось ровно две недели, ни демократ Барак Обама, ни республиканец Митт Ромни не могут уверенно сказать, кого поддержат жители неопределившихся регионов.

По данным опросов по стране, рейтинги кандидатов практически сравнялись и колеблются около отметки в 47%.

После проигрыша на дебатах накануне Ромни несколько потерял в популярности, и опрос Reuters/Ipsos теперь оценивает его рейтинг в 46%.

По теме: Обама выиграл последний раунд дебатов

Обама лидирует по популярности среди зарегистрированных избирателей, Ромни - среди так называемых "вероятных избирателей" - тех, кто обладает правом голоса и не исключает, что в день выборов может прийти на избирательные участки.

Большинство американских экспертов и СМИ все же сходятся во мнении, что победу одержит Обама с перевесом в 2-4%, замечает РИА "Новости".