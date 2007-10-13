Пентагон ценой 100 млн. удержал на службе 1200 ветеранов спецназа

Пентагон выплатил ветеранам спецназа более ста миллионов долларов, чтобы удержать их на военной службе и не дать уйти в частные охранные компании. Эта тактика помогла Командованию спецназа США сохранить наиболее опытных бойцов, получивших опыт ведения войны в Ираке и Афганистане, сообщает Associated Press.

В итоге, продолжить службу согласились более 1200 "зеленых беретов" и "морских котиков", которые собирались уходить на пенсию по выслуге лет. В американской армии уходить в отставку с получением многочисленных социальных льгот можно через 20 лет службы. Что сохранить костяк спецназа его ветеранам предлагают премии от восьми тысяч долларов за продление контракта на один год до 150 тысяч долларов за шестилетний контракт.

Несмотря на опасения конкуренции со стороны частных охранных компаний, статистика показывает, что отток спецназовцев в частный сектор не претерпел заметных изменений за последнее время и, в целом, этот показатель сравним с данными до терактов 11 сентября.

Тем не менее, министр обороны США Роберт Гейтс выражает такую озабоченность высокими зарплатами в частном секторе, что приказал юристам Пентагона рассмотреть возможность включения пункта о недопустимости конкуренции с военным ведомством в контракты с частными охранными компаниями.

В 2008 финансовом году, начавшемся 1 октября 20007 года, на премии спецназовцам выделено 43,5 миллиона долларов. В дополнение к премиям по выслуге лет любой спецназовец будет получать 375 долларов в месяц сверх своего жалованья в качестве "боевых".

Для сравнения в Ираке работают 25 тысяч сотрудников частных охранных фирм, из которых лишь две тысячи являются американцами. Их зарплаты составляют от 350 до 500 долларов в день.

Лента.ру