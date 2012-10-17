Фотографии погибших поляков, сделанные в морге, попали в интернет

На снимках, которые появились в российских блогах около месяца назад, отчетливо видны тела жертв. Часть снимков сделана в морге. Польская сторона подозревает в утечке россиян.

Генпрокурор Польши Анджей Серемет планирует в среду обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о соответствующей проверке, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Матеуша Мартынюка.

По его словам, опубликованные фотографии не являются материалами дела о крушении Ту-154, которое ведет Главная военная прокуратура Польши.

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Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши, в свою очередь, направило аналогичный запрос в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) более двух недель назад.

"Глава Агентства внутренней безопасности 1 октября написал главе ФСБ письмо с просьбой прояснить ситуацию", - цитирует заявление РИА Новости.

Как пояснило АВБ, фотографии впервые появились в русском интернете 28 сентября. Позднее они были размещены на серверах в Германии, США и Украине. Польские спецслужбы обратились в эти страны с просьбой заблокировать доступ к этим материалам. Откликнулись Россия и Украина. Немцы и американцы отказали со ссылкой на местное законодательство.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во вторник призвал польские СМИ не публиковать фотографии: "Призываю польские СМИ соблюдать приличия и не публиковать страшные фотографии жертв смоленской катастрофы с чужих сайтов", - написал он в своем блоге.