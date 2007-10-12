Европарламент одобрил новое распределение мест между странами
В новый ЕП выберут на 35 человек меньше
Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании одобрил новое распределение мест между странами-членами ЕС в Европарламенте, начиная с 2009 года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за доклад Алена ЛАМАССУРА (группа народных партий, Франция) и Адриана СЕВЕРИНА (группа социалистических партий, Румыния) проголосовали 378 депутатов, против – 174, 109 – воздержались.
Новое распределение мест между странами-членами принято в рамках подготовки к принятию изменений в Соглашения Евросоюза. Согласно докладу, с 2009 года количество депутатов Европарламента не должно превышать 750, при этом, наименьшее количество представителей одной страны должно составлять 6 депутатов, наибольшее – 96.
Сейчас в Европарламенте работает 784 депутата. Наименьшим количеством депутатов – 5-ю – представлена Мальта, наибольшим – 99-ю – Германия.
Согласно изменениям, в 2009 году в Европарламент будут избирать своих представителей:
Германия 96 (-3)
Франция 74 (-4)
Великобритания 73 (-5)
Италия 72 (-6)
Испания 54 (без изменений)
Польша 52 (-2)
Румыния 33 (-3)
Нидерланды 26 (-1)
Бельгия 22 (б.и.)
Греция 22 (-2)
Чехия 22 (-2)
Венгрия 22 (-2)
Португалия 22 (-2)
Швеция 20 (+1)
Австрия 19 (+1)
Болгария 18 (б.и.)
Финляндия 13 (-1)
Словакия 13 (-1)
Дания 13 (-1)
Ирландия 12 (-1)
Литва 12 (-1)
Латвия 9 (б.и.)
Словения 8 (+1)
Люксембург 6 (б.и.)
Кипр 6 (б.и.)
Эстония 6 (б.и.)
Мальта 6 (+1)
В докладе также предлагается пересмотреть распределение депутатских мест в канун выборов в парламент 2014 года.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) согласился созвать межправительственную конференцию для проведения переговоров относительно изменений в два основные соглашения ЕС: Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанного в 1957 году в Риме. Межправительственная конференция должна до конца 2007 года окончательно согласовать и наработать финальный вариант текста изменений, который носит предварительное название Соглашение реформ.
18-19 октября лидеры ЕС на неформальном саммите в Лиссабоне планируют предварительно одобрить наработку Межправительственной конференции с тем, чтобы окончательно утвердить их на саммите в декабре этого года.