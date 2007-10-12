Европарламент одобрил новое распределение мест между странами

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании одобрил новое распределение мест между странами-членами ЕС в Европарламенте, начиная с 2009 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за доклад Алена ЛАМАССУРА (группа народных партий, Франция) и Адриана СЕВЕРИНА (группа социалистических партий, Румыния) проголосовали 378 депутатов, против – 174, 109 – воздержались.

Новое распределение мест между странами-членами принято в рамках подготовки к принятию изменений в Соглашения Евросоюза. Согласно докладу, с 2009 года количество депутатов Европарламента не должно превышать 750, при этом, наименьшее количество представителей одной страны должно составлять 6 депутатов, наибольшее – 96.

Сейчас в Европарламенте работает 784 депутата. Наименьшим количеством депутатов – 5-ю – представлена Мальта, наибольшим – 99-ю – Германия.

Согласно изменениям, в 2009 году в Европарламент будут избирать своих представителей:

Германия 96 (-3)

Франция 74 (-4)

Великобритания 73 (-5)

Италия 72 (-6)

Испания 54 (без изменений)

Польша 52 (-2)

Румыния 33 (-3)

Нидерланды 26 (-1)

Бельгия 22 (б.и.)

Греция 22 (-2)

Чехия 22 (-2)

Венгрия 22 (-2)

Португалия 22 (-2)

Швеция 20 (+1)

Австрия 19 (+1)

Болгария 18 (б.и.)

Финляндия 13 (-1)

Словакия 13 (-1)

Дания 13 (-1)

Ирландия 12 (-1)

Литва 12 (-1)

Латвия 9 (б.и.)

Словения 8 (+1)

Люксембург 6 (б.и.)

Кипр 6 (б.и.)

Эстония 6 (б.и.)

Мальта 6 (+1)

В докладе также предлагается пересмотреть распределение депутатских мест в канун выборов в парламент 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) согласился созвать межправительственную конференцию для проведения переговоров относительно изменений в два основные соглашения ЕС: Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанного в 1957 году в Риме. Межправительственная конференция должна до конца 2007 года окончательно согласовать и наработать финальный вариант текста изменений, который носит предварительное название Соглашение реформ.

18-19 октября лидеры ЕС на неформальном саммите в Лиссабоне планируют предварительно одобрить наработку Межправительственной конференции с тем, чтобы окончательно утвердить их на саммите в декабре этого года.