В России на ж/д станции взорвались боеприпасы: людей эвакуировали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Сегодня в 10 часов 45 минут мск на станции выгрузки боеприпасов полигона Донгуз (Оренбургская область), в 30 км южнее г. Оренбурга, произошел самопроизвольный взрыв на площадке хранения боеприпасов, выслуживших установленные сроки и подлежащих утилизации», - говорится в сообщении.

Сообщается, что личный состав был оперативно удален на безопасное расстояние, пострадавших нет. В настоящее время взрывы прекратились. Пожарными расчетами производятся работы по тушению очагов возгорания сухой растительности на прилегающей территории. К моменту взрыва на станции разгрузки никаких железнодорожных вагонов с боеприпасами не было.

Отмечается, что проведенный в ходе объезда близлежащих населенных пунктов мониторинг не выявил повреждений жилых зданий и других построек, в том числе их остекления.

В то же время в Управлении МЧС России по Оренбургской области сообщили УНИАН, что подготовлено и собрано для эвакуации население близлежащих посёлков - Экспериментального, Чистого и Первомайского. Для эвакуации людей выделены 10 автобусов. Сообщается, что всё эвакуированное население будет размещено в 4-х эвакуационных пунктах в сёлах Нежинка и Ивановка.

Всего на месте чрезвычайной ситуации работает 52 единицы техники и 211 человек. МЧС готовы направить к месту ЧП пожарную авиацию.

Кроме этого, произошла задержка поездов на участке железной дороги (пассажирский поезд «Ташкент-Москва»). Взрывы жителям областного центра не угрожают. Опасности радиационного заражения нет.

Как сообщал УНИАН, только в 2012 году в России произошло три подобных чрезвычайных ситуации на складах боеприпасов.

11 июня в Бузулукском районе Оренбургской области России взрывались боеприпасы на военном складе. Один военнослужащий получил легкую контузию и был госпитализирован.

24 мая на полигоне Ашулук в Астраханской области при разгрузке боеприпасов военнослужащими было замечено воспламенение деревянной тары, находившейся в непосредственной близости от кладки боеприпасов. По команде военнослужащие незамедлительно убежали в укрытие. Вскоре начали взрываться боеприпасы, находившиеся на земле, а также в стоявшем неподалеку «КамАЗе». Автомобиль был полностью уничтожен. Всего на полигоне загорелись и подорвались 145 ящиков, в которых были 840 боеприпасов к гранатометам. Никто не пострадал.

18 мая загорелся артиллерийский склад воинской части, расположенный в 280 километрах северо-восточнее Владивостока. На складе хранились 100-миллиметровые снаряды. Склад загорелся при подготовке боеприпасов к отправке на плановую утилизацию. Были эвакуированы 700 человек из двух ближайших населенных пунктов. Пострадали два человека.