Сегодня открывается 111-я Нобелевская неделя

В ближайшие дни станут известны обладатели премии в других номинациях, сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, во вторник, 9 октября в Стокгольме будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 10 октября - по химии.

В пятницу, 12 октября, в Осло назовут лауреата премии мира.

По теме: Букмекеры оценили шансы Тимошенко получить Нобеля

Обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится в понедельник, 15 октября.

Шведская академия, Нобелевский комитет которой принимает решение о присуждении премии в области литературы, пока о дате не объявляла, но, по традиции, это происходит в один из четвергов октября.

В своем завещании Альфред Нобель поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые, в свою очередь, имеют право приглашать экспертов для консультаций.

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул, но научные разделы газет и журналов делают собственные предположения в отношении хранимых в тайне имен. Так, центральная газета "Дагенс нюхетер" пророчит премию одному из авторов выбранных ею открытий.

Это получение стволовых клеток из обычных клеток организма, метод которого разработал японец Синей Яманака. Первопроходцами в этой области считаются канадцы Джеймс Тилл и скончавшийся в прошлом году Эрнст МакКаллох, открывшие более 40 лет назад первые известные виды стволовых клеток, а также англичанин Джон Гёрдон, клонировавший из них лягушку.

Интерес представляет и оптогенетика - метод, заключающийся в исследовании работы нервных клеток и во внедрении в их мембрану специальных каналов-опсинов, реагирующих на возбуждение с помощью света. В ходе проведенных опытов самая агрессивная мышь превращалась в спокойнейшее существо, а грызун с лишним весом начинал есть значительно меньше. В данной области отличились в 2005 году профессор Геро Мизенбёк и его аспирантка Сусана Лима из Йельского университета, изучавшие мух-дрозофил, а также проводивший эксперименты с мышами Карл Дайсельрот из Стэнфордского университета.

Некоторые эксперты считают, что премию в области медицины в этом году также могут получить занимавшиеся исследованиями гистонов (белков, регулирующих упаковку ДНК в хромосомы) американцы Дэвид Эллис и Майкл Грунштейн, разработавшие новый препарат против лейкемии Брайан Друкер, Николас Лайдон и Чарльз Сойерз, открывшие гормон жира лептин американцы Дуглас Коулман и Джефри Фридман, обнаруживший микробные агенты, способные блокировать биосинтез холестерина, японец Акиро Эндо, а также исследователи киназ (важнейших ферментов, регулирующих процесс питания клеток глюкозой и гликогеном) американец Энтони Хантер и канадец Энтони Посон.

Нобелевская неделя 2011 года вошла в историю премий конфузом, произошедшим всего лишь через три часа после объявления первых лауреатов в области физиологии и медицины. Обладателями награды стали Брюс Бойтлер (США), Жюль Хофман (Люксембург, Франция) и Ральф Стайнман (Канада). Первые два ученых получили премию за "открытия в области активации врожденного иммунитета", последний – за "открытие дендритной клетки и ее роли в приобретенном иммунитете".

После оглашения их имен Нобелевский комитет Каролинского института выяснил, что канадский профессор Ральф Стайнман уже три дня как скончался. Фонду, следящему за исполнением воли основателя премий Альфреда Нобеля, пришлось срочно собираться на экстренное совещание, поскольку получить награду может лишь здравствующий ученый.

В итоге после четырехчасовых дебатов члены правления фонда постановили решение Нобелевского комитета не пересматривать.