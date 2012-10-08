Турция опять ответила Сирии артиллерийским огнем

Как передает Радио Свобода, сирийский снаряд упал в населенном пункте Акчакале вблизи зернохранилища.

Воскресенье стало пятым подряд днем, когда между армиями Турции и Сирии происходят обмены ударами. Эскалацию противостояния повлек инцидент, произошедший 3 октября. Тогда в Акчакале погибли пять человек, среди которых трое детей.

Базированный в Лондоне сирийский правозащитный центр сообщил, что в воскресенье турецкие снаряды упали близ города Эль-Абьяд, который, по сообщениям некоторых агентств, контролируют сирийские повстанцы. В то же время этот город подвергнут обстрелу и со стороны сирийской армиии.

4 октября парламент Турции позволил вооруженным силам страны наносить удары по территории Сирии, если в этом будет военная потребность.