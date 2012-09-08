Молодежь диаспоры обеспокоена ситуацией в Украине

Об этом УНИАН сообщил председатель Конференции украинских молодежных организаций Всемирного конгресса украинцев Мирослав Гочак.

"Лидеры молодежных организаций диаспоры из 20-ти стран мира, в том числе из Канады, России, США, Польши, Словакии, Сербии, Румынии, Чехии, Болгарии, стран Балтии, на своем форуме во Львове приняли резолюцию, которую мы в ближайшее время направим Президенту, Кабинету министров, Верховной Раде и Министерству иностранных дел Украины для реагирования", - сказал М.Гочак.

По его словам, в резолюции отмечается, что со стороны Украинского государства не было сделано ни одного шага для поддержки и развития отношений с украинской молодежью диаспоры, а, в частности, не разработана комплексная программа по работе с молодежью диаспоры, не создан отдельный орган центральной власти по работе с заграничными украинцами, а также не создан соответствующий государственный фонд для финансирования программ.

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М.Гочак отметил, что молодежь диаспоры инициирует создание и утверждение на государственном уровне комплексной программы "Молодежь диаспоры", которая способствовала бы развитию молодежи заграничного украинства.

"Форум украинской молодежи диаспоры был вынужден констатировать, что состояние демократии и соблюдения прав человека в Украине продолжает ухудшаться. Украина все больше набирает очертаний авторитарного государства. Украинской властью развернуты политические репрессии, лидеры оппозиции стали политическими узниками. Мы полностью солидарны с позицией авторитетных международных институтов относительно недопустимости политически мотивированного и незаконного осуждения лидеров оппозиции", - отметил молодежный лидер.

По его словам, участники форума единодушно поддержали требование об освобождении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко и их полноценном участии в политической жизни страны и выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года.

"Мы убеждены в том, что проведение честных и прозрачных выборов – единственный путь к сохранению демократии в Украине. Молодежь диаспоры глубоко обеспокоена информацией от авторитетных международных наблюдательных миссий за выборами в Украине о создании неравных условий для участников избирательного процесса, многочисленных фактах нарушений избирательного законодательства, применении административного ресурса, давлении на оппозицию и подкупе избирателей", - заявил М.Гочак.

По его словам, лидеры молодежных организаций диаспоры поддержали инициативу относительно формирования международной наблюдательной миссии "Молодежь диаспоры за честные выборы в Украине" для наблюдения за выборами.

М.Гочак добавил, что молодежные организации диаспоры также обеспокоены ситуацией, которая сложилась с языковым вопросом в Украине. "Мы считаем закон "Об основах государственной языковой политики" позорным продолжением имперской политики русификации, угрозой существованию украинского языка и раскола Украины. Требуем от депутатов Верховной Рады Украины и Конституционного суда Украины отменить данный закон как антиконституционный", - отметил он.

По его словам, Форум лидеров молодежных организаций диаспоры возмущен процессами, которые происходят с украинской общиной в России, в частности, закрытием всероссийских украинских организаций, давлением на активных деятелей диаспоры и препятствованием деятельности украинских культурных учреждений.

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М.Гочак также добавил, что молодежь диаспоры обеспокоена свертыванием процессов европейской интеграции и ухудшением имиджа Украины в мире.

"Мы требуем от украинской власти устранить имеющиеся препятствия и создать благоприятные условия для обучения украинской молодежи диаспоры в высших учебных заведениях Украины, при этом отменить ограничения для заграничных украинцев на вступление в вузы. Мы также обращаемся к молодежным общественным организациям в Украине с инициативой относительно налаживания контактов, привлечения молодежи украинской диаспоры к образовательным, воспитательным, культурным и научным программам и проектам в Украине и разработке совместных проектов с молодежными организациями диаспоры", - отметил М.Гочак.