Россия припасла «подарок» Украине ко Дню независимости

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил председатель ОУР Тарас Дудко.

«Нам остался только президиум Верховного Суда России. Когда мы получим решение в письменной форме - будет подана новая жалоба», - сказал Т.Дудко.

При этом он отметил, что теоретически президиум суда может отменить такое решение, но это бывает очень редко.

«Мы работаем за идею, поэтому мы хотим пройти все инстанции. Потому что нам могут сказать, что мы куда-то не подавали или не писали», - отметил он.

Т.Дудко подчеркнул, что очень символично, что сегодняшнее решение принято в канун Дня Независимости Украины.

«Это стратегия, которая должна уничтожить такие объединения, которые консолидировали национальные силы, поддерживали национальную культуру не на шароварном уровне», - сказал Т.Дудко.

Справка УНИАН. 18 мая Верховный Суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространил заявление, в котором было указано, что решение Верховного Суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

24 июня ОУР подала апелляционную жалобу в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ на решение этого Верховного суда о ликвидации организации.

«Ответчик считает решение Верховного Суда о ликвидации ОУР незаконным и необоснованным», - говорится в жалобе, где на 10 страницах приводятся аргументы в пользу отмены такого решения.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.

26 мая 2012 года в Москве представители украинской диаспоры приняли решение о создании Украинского конгресса России (УКР) - всероссийской организации украинской общины в РФ.